Человек, занимающийся политикой, должен публично сообщить о наличии у него другого гражданства, - Данилов
Секретарь СНБО заявил, что люди, занимающиеся политикой в Украине, должны сообщать о наличии другого гражданства
Об этом Алексей Данилов написал в Twitter.
"Человек, который занимается политикой, должен публично сообщить о наличии у него другого гражданства, кроме украинского. Мы будем и дальше упорно очищать страну от агентов влияния РФ, предателей и коллаборантов", - написал секретарь СНБО.
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