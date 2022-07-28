Об этом Алексей Данилов написал в Twitter.

"Человек, который занимается политикой, должен публично сообщить о наличии у него другого гражданства, кроме украинского. Мы будем и дальше упорно очищать страну от агентов влияния РФ, предателей и коллаборантов", - написал секретарь СНБО.

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28 июля президент Зеленский прокомментировал решение лишить Геннадия Корбана украинского гражданства.

22 июля бизнесмена и политика Корбана не пустили в Украину и изъяли паспорт, он обратился к Зеленскому.

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