Человек-Z в бассейне крови: перед посольством РФ в Праге 9 мая устроили перформанс
Во вторник, 9 мая, когда Россия празднует "день победы", чешская активистка перед посольством РФ надела кокошник с буквой Z и плавала в желто-голубом бассейне с красной краской
Об этом сообщает группа, которая организует митинги в поддержку Украины Hlas Ukrajiny.
Перформанс назывался "Россия - фашистское государство". Его автор Юлия Левкова родилась в Советском Союзе и уже 27 лет живет в Чехии.
"Я острее воспринимаю угрозу со стороны России и возвращение Советского Союза. Мы выехали в Чехию, как в более свободную страну с меньшей коррупцией. Я не хочу, чтобы со временем это повлияло на Чешскую Республику. Я защищаю мир, в котором живу", - заявила активистка .
Утром девушка вышла к российскому посольству в Праге, надела кокошник с буквой Z, символом российского вторжения в Украину, таким образом выдавая себя за российского фашиста, и купалась в "крови".
"Я опиралась на историка Тимоти Снайдера, который говорит, что Россия – фашистское государство", – объяснила Левкова.
- 17 сентября 2022 года украинская художница Полина Кузнецова устроила публичный перформанс на площади Свободы в Таллинне, находясь в клетке под проливным дождем.
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