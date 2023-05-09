Об этом сообщает группа, которая организует митинги в поддержку Украины Hlas Ukrajiny.

Перформанс назывался "Россия - фашистское государство". Его автор Юлия Левкова родилась в Советском Союзе и уже 27 лет живет в Чехии.

"Я острее воспринимаю угрозу со стороны России и возвращение Советского Союза. Мы выехали в Чехию, как в более свободную страну с меньшей коррупцией. Я не хочу, чтобы со временем это повлияло на Чешскую Республику. Я защищаю мир, в котором живу", - заявила активистка .

Утром девушка вышла к российскому посольству в Праге, надела кокошник с буквой Z, символом российского вторжения в Украину, таким образом выдавая себя за российского фашиста, и купалась в "крови".

"Я опиралась на историка Тимоти Снайдера, который говорит, что Россия – фашистское государство", – объяснила Левкова.