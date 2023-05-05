"Человек-слон" или "Королева Шарлотта...": что посмотреть на выходных

Во время оживления традиционного рашистского "победобеседания" накануне 9 мая "Эспрессо" призывает гораздо активнее донатить на ВСУ и подборку фильмов, которые - вдали от фронта - действительно способны разнообразить впечатления еще одного прожитого дня.

"Человек-слон"

В кинотеатрах с 4 мая

Речь идет об отреставрированной версии фильма-драмы 1980 года американского режиссера Дэвида Линча, базирующегося на биографии Джозефа Меррика и входящего в список 250 лучших фильмов по версии IMDb. Фильм, где перевернуто привычное представление об уродливом и страшном и номинированном на "Оскар" аж в 8 категориях. Интересно, что именно благодаря "Человеку-слону" американские киноакадемики добавили новую номинацию - "Лучший грим". Правда, фильм ее так и не получил, потому что награду ввели уже после шквала критики в адрес киноакадемии, которая не почтила работу гримеров.

Итак, о чем лента, которую называют одной из самых трогательных в XX веке? "Викторианский Лондон, конец XIX века. Время расцвета разнообразных фрик-шоу, которые служили развлечением для простых людей. На одной из таких ярмарок, где людей с особенностями развития выставляют напоказ в клетках, как животных, хирург Королевского госпиталя (Энтони Гопкинс) обращает внимание на главный "экспонат" этого варварского шоу – загадочный и жуткий Человек-слона. Освободив его из циркового рабства, врач начинает осознавать, что за маской чудовища на самом деле кроется уязвимая душа, цитирующая наизусть отрывки из Библии".

Реальный Джозеф Меррик (человек-слон) родился во второй половине XIX века - время, когда среди большого количества предрассудков, которыми жило общество, было и то, что пережитые страхи мамы могут сказываться на облике малыша. В период своей беременности мама Джозефа очень испугалась разъяренного слона, поэтому физические патологии мальчика (а речь шла о серьезных генетических патологиях кожи, нервной системы и костей) его современники и он сам связывали именно с этой ситуацией. Джозеф Меррик был отмерен только 27 лет жизни, однако несмотря на все насмешки, обиды, травлю, которые ему пришлось пережить, он не озлобился, а остался очень добрым, романтичным и творческим человеком.

Поэтому ничего удивительного, что его судьба поражает и по сей день. А фильм Дэвида Линча тоже о том, что даже в самых сложных ситуациях необходимо оставаться человеком.

В главных ролях: Энтони Гопкинс, Джон Герт, Энн Бенкрофт, Джон Гилгуд, Венди Гиллер, Фредди Джонс

"Бесконечность"

В кинотеатрах с 4 мая

Драму "Беспредел" многократного призера Венецианского и Каннского кинофестивалей, режиссера Эмануэле Криалезе сняли совместно кинематографисты из Франции и Италии. Это первый полнометражный фильм Эмануэле Криалезе за последние 12 лет. И помимо всего прочего посвящен многочисленным проблемам взросления в итальянском обществе.

Так что фильм переносит зрителя в Рим в 1970-е. Молодая семья Боргетти переезжает в желанную квартиру в престижном районе, однако счастья, как раньше, уже нет. Родители разлюбили друг друга, однако продолжают жить вместе, потому что есть трое детей. Самая старшая дочь Адриана, которой только что исполнилось 12 – самый внимательный свидетель ссор между родителями. Однажды в знак протеста она вдруг отвергает свое имя, свою личность, и хочет убедить всех, что теперь она мальчик, разрушая и без того хрупкое семейное равновесие. Мама понимает, что должна сделать все, чтобы дети и она сама были счастливы.

В главных ролях: Пенелопа Крус, Винченцо Амато, Луана Джулиани, Карло Галло, Франческо Кассиса

"Сторожевые Галактики 3"

В кинотеатрах с 4 мая

Этот фантастический приключенческий боевик (являющийся уже 32-м фильмом в киновселенной Marvel) продолжает одноименный кинорассказ, первые две части которого вышли в 2014 и 2017 годах. Еще в 2014 году режиссер и сценарист всей трилогии Джеймс Ганн заявил, что уже знает о чем будет третий фильм. Однако летом 2018 года студия Disney уволила Анна из-за скандальных сообщений в твиттере, хотя впоследствии в должности восстановила. Основные съемки начались в ноябре 2021 года в Атланте, штат Джорджия под рабочим названием "Горячее Рождество". Роли всех главных персонажей исполнили те же актеры, которые были вовлечены в предыдущие фильмы. А главное – в своей последней ленте для Marvel Studios Джеймс Ганн (а с недавних пор он вместе с Питером Сафраном возглавил DC Studios) выложился по полной. Лента едва ли не самая сильная в трилогии, очень эмоциональная и в то же время полна юмора, с замечательной музыкой и дающей понимание, как будут развиваться герои и как будет складываться их жизнь уже после того, как на экране напишут: The End.

Фильм рекламируют: "В то время как Стражи Галактики во главе с Звездным Лордом (Крис Пратт) приспосабливаются к жизни в новых условиях, им становится известно кое-что из прошлого Ракеты (Брэдли Купер). Мало того, что теперь его нужно спасать, новая миссия может подвергнуть сомнению дальнейшее совместное существование команды супергероев".

В главных ролях: Крис Пратт, Карен Гиллан, Зои Салдана, Брэдли Купер, Вин Дизель, Дэйв Батиста, Элизабет Дебики, Пом Клементьев, Шон Ганн

"Королева Шарлотта: История Бриджертонов"

На Netflix с 4 мая

Речь об одном из самых ожидаемых телесериалов последнего весеннего месяца - приквел сериала "Бриджертоны", который рассказывает, "как брак молодой королевы Шарлотты с английским королем Георгом стал началом невероятной истории любви и изменил высшее общество".

Несмотря на то, что сериал не позиционирует себя как исторический, создание образа королевы Шарлотты не обошлось без ознакомления с реальной историей королевы Софии Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, которая – женившись на Георге III – стала первой британской монаршей представительницей смешанной расы. Хотя, конечно, искать любую историческую правдивость событий, видимых на экране, было бы ошибкой.

Динамический, увлекательный и эмоциональный сериал о становлении личности и любви.

В главных ролях: Индия Амартейфио и Кори Милкрист

"Сантехники Белого Дома"

На НВО с 1 мая

Лента по теме Вотергейтского скандала — политического скандала в США в 1972—1974, закончившегося отставкой президента Ричарда Никсона — единственной в истории этой страны, снят, по всей видимости, целый десяток. Режиссеры постоянно к этой теме возвращаются, выискивая все новые и новые ракурсы. Вспомним сегодня, например, созданный по горячим следам фильм "Вся президентская рать" или тот, что 5 лет назад - "Вотергейт: Крах Белого Дома".

Но 5-серийная лента "Сантехники Белого Дома" другая. Ее сатирически иронические интонации звучат очень свежо.

В главных ролях: Вуди Гаррельсон, Джастин Теру, Донал Глисон, Лина Хиди и Кирнан Шипка.