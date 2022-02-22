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Человек с технической возможностью уничтожить Киев одним ударом действительно считает, что государство Украина не может существовать - нардеп-"слуга" Гурин о Путине

22 февраля, 2022 вторник
21:09

Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин считает, что Россия идет по сценарию, предусматривающему дальнейшее вторжение в Украину

Об этом он сказал в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Украинцы каждый раз удивляются, когда Путин выходит и что-то говорит. Это удивление немного опасная история. Давайте посмотрим прямо на факты – у человека сначала было 10 лет великой власти, когда он был вынужден договариваться с кем-то, но, в общем, все было как Он хочет. Мы не забываем, что с первого дня у него есть кнопка, которая может уничтожить всю планету. После этого у него было 10 лет абсолютной власти, за которую он закрутил гайки в российском обществе так, что там ничего живого не осталось. После того, у него было 2 года карантина. Он смотрит на мир через свой экран. Он отдает приказы через него и видит, что там произошло", – отметил Гурин.

По мнению нардепа, Путин действительно считает, что государство Украина не может существовать.

"Человек, который может уничтожить Киев одним ударом. Есть техническая возможность. Он может делать такие вещи. Если мы посмотрим на происходящее, то там есть план. Они заранее снимают ролики - об эвакуации, заседании Совбеза. Есть сценарий, есть продакшн. Люди идут по сценарию, этот сценарий идет к войне. Будет вторжение. Я не вижу варианта, при котором оно не произойдет на Донбасс. И они вывозят свои посольства, не потому, что это политический жест. Они собираются нападать на Киев", - подытожил он.
 

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Большой эфир Василия Зимы
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