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Обзор

Человек против дикой природы и пришельцев, сновидения, видеоигры и Крис Гемсворт: что посмотреть в выходные

Юрий Конончук
26 августа, 2022 пятница
14:56
Статьи

В эти выходные в кино можно посмотреть, как человек противостоит дикой природе или пришельцам, а для домашнего просмотра Netflix предлагает хоррор-игры, мир сновидений и зрелищный боевик с Крисом Гемсвортом

"Зверь"

Beast – с 25 августа в кино

Картина исландского режиссера Бальтасара Кормакура, поставившего комедийный боевик "Два ствола", 2013 г., биографический триллер "Эверест", 2015 г., романтический фильм-катастрофу "В плену стихии", 2018 г.

Вдовец Нейт Сэмюэлс отправляется со своими двумя дочерьми в Южную Африку, чтобы показать им местность, где он встретил их маму. Но запланированное путешествие-исцеление превращается в борьбу за выживание — противостояние с яростным львом, который готов разорвать всех.

Этот фильм заставит вас содрогаться от напряжения и сопереживать уязвимым героям, противостоящим невероятной силе природы. В то же время картина передает важное сообщение, что дикие животные опасны и не стоит заходить на их территорию без причины.

Восхитительная красота Африки, поразительная операторская работа, отличная игра Идриса Эльбы – это лишь вершина "Зверя", рассказывающего незаурядную историю противостояния человека и дикой природы, в которой может быть только один победитель.

"Ноу"

Nope – с 18 августа в кино

Режиссером и сценаристом фильма является Джордан Пил, ранее поразивший мир нетипичными фильмами ужасов "Ловушка", 2017 г., "Мы", 2019 г. Если вас поразили предыдущие работы Пила, то неординарный "Ноу" также западет в душу.

Однозначно, это один из самых тревожных и увлекательных фильмов последнего времени, который держит как в физическом, так и в эмоциональном напряжении. Джордану Пилу удалось создать впечатляющий аттракцион, захватывающий силой звука и визуального сопровождения.

На ранчо при загадочных обстоятельствах умирает мужчина. Его дети, которых сыграли Дэниел Калуя и Кеке Палмер, пытаются узнать, что же в облаках его убило? Вдруг они видят в небе НЛО. Но молодые люди не боятся пришельцев, а пытаются их снять на камеру.

"Выбирай или умри"

Choose or Die – на Netflix

Молодая девушка Кайла случайно находит хоррор-игру 1980-х гг. В поисках финансовой выгоды она просит своего друга кодера Айзека запустить ее, ведь победителю обещают солидный куш. Кайла начинает играть, но что-то идет не так – загадочная игра меняет реальность и заставляет выбирать, иначе – смерть.

"Выбирай или умри" вряд ли станет лучшим фильмом года, но ленте удается развлечь и поразить зрителя. Некоторые сцены держат напряжении и заставляют сопереживать героям. Однозначным плюсом фильма является актерская игра Айолы Эванс и Эйса Баттерфилда.

Если вы хотите посмотреть действительно хоррор — это не тот фильм. "Выбирай или умри" подойдет для вечернего просмотра, когда не хочется решать сложные сюжетные задачи.

"Песочный мужчина"

The Sandman – сериал на Netflix

Экранизация одноименных комиксов автора-провидца Нила Геймана, создавшего еще один увлекательный киномир.

Невероятное фэнтезийное путешествие по сновидениям и волшебным мирам. Ангелы, демоны, драконы, волшебники и опасная магия – все в лучших традициях Толкина, Мартина, Роулинг и Кэррола.

Нила Геймана смело можно назвать рок-звездой мировой культуры. Писателю удается писать книги, занимать должности продюсера и сценариста сериалов и общаться с подписчиками в твиттере. Он приложил свою творческую руку к фильмам "Беофульф" и "Звездная пыль" 2007 г., сериалам "Американские боги", "Люцифер" и "Добрые предвестники".

Если коротко описывать синопсис, то это история о повелителе снов Морфее, которого на долгие десятилетия пленил оккультист. Морфей вырывается на свободу и понимает, что мир вокруг кардинально изменился, и он отправляется в путешествие, чтобы вернуть свои силы.

"Эвакуация"

Extraction - на Netflix (английский с украинскими субтитрами)

Группировка наемников берется освободить из заложников сына индийского наркобарона, сидящего в тюрьме. Подростка похитили конкуренты и держат его в столице Бангладеша – городе Дака.

Дело поручают наемнику Тайлеру Рейку, который легко расправляется с вооруженной охраной и освобождает пленника. Однако покинуть город и доставить парня в безопасное место оказывается не так-то просто.

"Эвакуация" выполнена в лучших традициях боевиков - зрелищные перестрелки, погони, драки, взрывы. Хотя сюжет кажется примитивным, экшн фильма не дает расслабиться. Приятным бонусом является длительная сцена одним кадром, насыщенная погонями, перестрелками и драками.

Несмотря на то что Крис Гемсворт — единственный из известных актеров, лента получилась достаточно зрелищной и увлекательной.

Культура
Кино
Netflix
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