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"Человек-паук" в поисках дома

Чернинька Елена
13 августа, 2022 суббота
18:49
Статьи

"Человек-паук: Домой пути нет" (2021г.), (в оригинале - "Spider-Man: No Way Home") - это американский фильм о супергерое. Человек-паук – один из персонажей комиксов Marvel. "Человек-паук: Домой пути нет" - продолжение предыдущих фильмов, в частности - "Человек-паук: Возвращение домой" (2017г.) и "Человек-паук: Вдали от дома" (2019г.)

После раскрытия Питером Паркером миру своей настоящей личности, когда выясняется, кем на самом деле является Человек-паук, главный герой обращается к Доктору Стенджу (Бенедикт Камбербетч) за помощью. Однако  что-то пошло не по плану. Заговоры Стрэнджа дают сбой, и он, вместо того чтобы перезагрузить всем память, телепортирует из других вселенных ярых врагов Спайдермена. А именно – Песочного человека, Зеленого гоблина, Электро и Врача Осьминога.
А зрителю придется снова встретиться с такими актерами, как Альфред Молина, Джейми Фокс и Тоби Магуайр.

Несколько интересных фактов о фильме "Человек-паук: Нет пути домой"

  • На самом деле - это 8-й фильм о Человеке-пауке, если говорить в целом. Первый фильм вышел в 2002 году и назывался "Человек-паук", далее в 2004 году вышел фильм "Человек-паук 2", и, соответственно - "Человек-паук 3" в 2007 году. "Новый человек – Паук" – это уже 2012 год, за ним в 2014 году вышел фильм "Новый человек – Паук 2", в 2017 году – "Человек-паук: Возвращение домой", а в 2019 году зритель увидел продолжения под названием " Человек-паук: Вдали от дома.
  • "Человек-паук: Домой пути нет" - завершает контракт Тома Холланда с Marvel Studios и Sony Pictures. Однако Том высказал мнение, что не прочь сниматься в продолжении, если оно будет запланировано в будущем.
  • За первые 24 часа с момента обнародования, трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" побил все рекорды просмотров среди других мировых трейлеров. За сутки его посмотрели 355,5 млн человек.

В ролях: Том Холланд, Зендея Коулман, Бенедикт Камбербетч, Марис Томей, Джейми Фокс, Альфред Молина, Джон Фавро, Бенедикт Вонг, Виллем Дефо, Дж. К. Симмонс, Рис Иванс, Томас Хейден Черч, Джейкоб Баталон, Тони Револори .

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