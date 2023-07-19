"Человек-паук" Том Холланд заявил, что Ломаченко является его любимым боксером
Звезда фильма "Человек-паук" Том Холланд признался, что Василий Ломаченко является любимым боксером актера
Об этом актер сказал на подкасте Джея Шетти.
Холланд прокомментировал поражение экс-чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко в бою против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (до 61,2 кг).
"Я вижу, что общее мнение таково, что он победил Хейни, но судьи отдали победу в другую сторону. Он мой любимый боксер. В своем последнем бою он проиграл. Все сложилось против него. Поэтому я спрашиваю себя, будут ли они сражаться снова?" Это проблема бокса. Будут ли они сражаться снова? Это непростое дело, в отличие от UFC, где если бойцы хотят сражаться, они будут сражаться", - заявил Том Холланд, играющий Питера Паркера в серии фильмов "Человек-паук".
- 21 мая Василий Ломаченко уступил Девину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что его команда не согласилась с поражением и подаст протест на исход боя.
- Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, что боксер из Украины намерен продолжать карьеру после поражения Девина Хейни.
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