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"Человек-паук: Сквозь Вселенную" – фантастическая анимационная премьера на SWEET.TV

7 сентября, 2023 четверг
10:10
Культура

В национальном онлайн-кинотеатре SWEET.TV премьера анимационного фильма "Человек-паук: Сквозь Вселенную". Это продолжение мультфильма 2018 года. И в новой ленте героя ждут еще больше увлекательных приключений

Смотреть "Человек-паук: Сквозь Вселенную" на SWEET.TV можно на телевизоре, планшете, компьютере, смартфоне и через X-box.

Успех анимационной ленты "Человек-паук: Вокруг вселенной" не оставил никаких сомнений: продолжение приключений Майлза ― подростка, укусенного радиоактивным пауком, ― непременно будет. Интересно, что Sony приступила к разработке сиквела еще до выхода первой части в прокат. Что-то чувствовали. Официально о новом фильме сообщили в 2019 году, а активная работа началась летом 2020 года.

О чем фильм "Человек-паук: Сквозь Вселенную" 

Отец Гвен Стейси не знает, что его дочь супергероиня, которую он обвиняет в смерти Питера Паркера. Когда девушка признается ему, он пытается ее арестовать.

В это время Майлз в своей реальности привыкает к роли супергероя. Как-то в минимаркете он встречает ученого по прозвищу Пятно – на его теле есть порталы, возникшие после взрыва коллайдера. Пятно использует их, чтобы путешествовать по мирам и совершать воровства. Майлз пытается остановить его. То же хочет и Гвен, которая следит за Пятном.

Так что Гвен и Майлз встречаются снова. Более того, парень знакомится с "Обществом Пауков", в которое входят "паучи" супергерои из разных вселенных. Майлза начинают преследовать ведения, как учёный убивает его отца. Парень стремится спасти папу даже несмотря на то, что это чревато невероятными последствиями для мультивселенной. А Общество не может этого допустить.

Финал истории вас поразит так, что вы несколько секунд будете сидеть не моргая.

Невероятные миры: на что они похожи

Главный замысел был в том, чтобы разные миры воспринимались визуально по-разному. Поэтому в фильме все выглядит так, будто каждый мир рисовал другой художник. В этом мультфильме использовались новейшие техники и инструменты анимации. Над проектом работала самая большая команда, когда-то работавшая над мультфильмом ― 1000+ специалистов. И создали они 240 персонажей.

У создателей была амбициозная цель – поражать зрителя каждый раз, когда он вместе с героем попадает в новую альтернативную реальность. И чтобы художественный стиль соответствовал стилю самой вселенной.

К примеру, Земля-65. Это дом Гвен, экспрессивной, эмоциональной и смелой девчонки с невероятными оттенками характера. И ее мир выглядит как "импрессионистическая акварель". Этот стиль также должен был напомнить зрителям, особенно фанатам, об обложках комикса Spider-Gwen.

Мумбаттан ― это Мумбаи + Мангеттен ― вселенная Земли-50101, основанная на серии комиксов "Человек-паук: Индия". Нуева-Йорк, футуристический Нью-Йорк, пришел из мира Марвел 2099. В его основе – неофутуристические иллюстрации Сида Мида.

Также здесь есть вселенная Lego или Земля-13122. Сцены Lego создал четырнадцатилетний блоггер, публиковавший на YouTube трейлеры к фильмам в стиле Lego.

Spider-Punk – альтернативная смесь вселенной Человека-паука и оригинального Бродяги (1969). На усовершенствование уникального визуального коллажного стиля Spider-Punk ушло более 2 лет.

Достижения фильма и интересные факты

В Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 95% от критиков и 94% от зрителей. Консенсус-вывод говорит: "Фильм "Человек-паук: Сквозь Вселенную" так же визуально яркий и насыщенный экшном, как и предыдущая часть, захватывает от начала и держит в финал".

Мировые кассовые сборы фильма ― $688 млн. Интересно, что планка общих кассовых сборов первой части ― $384 млн ― была достигнута сиквелом всего за 12 дней.

Фильм является самым кассовым анимационным проектом Sony. До этого рекорд принадлежал "Смурфикам" (2011), заработавшим $563 млн.

Также интересно сравнить это продолжение паучей истории с фильмом "Человек-паук 2" (2014). Несмотря на то, что фильм с Эндрю Гарфилдом собрал $708,98 млн, именно "Человек-паук: Сквозь Вселенную" можно считать прибыльным. А все из-за бюджетов лент: на создание анимационного фильма ушло $150 млн, художественного - $200 млн (хотя иногда указывается сумма до $290 млн).

И еще немного о кассе. Фильм обошел "Ледяное сердце 2" по популярности и собраниям в Индии. По-видимому, Мумбаттан здесь сыграл немаловажную роль.

У фильма уже три награды. "Золотой трейлер" за "Лучший анимационный семейный фильм". А также две награды от Ассоциации кинокритиков Голливуда "Midseason Film Awards": "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

При продолжительности в 2 часа 20 минут (140 минут) это самый длинный американский анимационный фильм. Он опередил предыдущего рекордсмена Consuming Spirits (2012) на 4 минуты.

СПОЙЛЕР Финал фильма поразителен и неожидан. Второй сорежиссер Дос Сантос сравнил его с финалом "Звездных войн: Империя наносит ответный удар": "Мы надеемся, что это хорошая подсказка о том, что будет в третьем фильме, потому что мы хотим, чтобы люди были в восторге от того, что будет дальше…". Ожидается, что продолжение - фильм "Человек-паук: По ту сторону Вселенной" - выйдет 29 марта 2024 года.

А еще в фильме есть упоминание о последнем (или все же не последнем) фильме о Пауке с Томом Голландом. Здесь можно услышать, что если бы не доктор Стрэндж и тот маленький ботаник на Земле-199999

А еще зацените, как точно создатели поработали с хронометражем. У Майлза есть 1 час, чтобы исправить то, что он натворил. Титры возникают через 1 час 10 мин. после того, как он узнает об этом.

SWEET.TV ― вселенная фантастического кино

Супергеройское кино занимает особое место в кинозале национального онлайн кинотеатра SWEET.TV.

Супергеройское кино Marvel и DC. Любимые ленты о Мстителях, Бэтмене, Хищной птице, Людях Х вы найдете на SWEET.TV. Конечно, на украинском, без рекламы и в отличном качестве.

Супергеройские мультфильмы и мультсериалы. Первая часть путешествия Майлза-Паука, сериал о Человеке-пауке, ракушках-мутантах и другие невероятные анимации – все это есть также в онлайн-кинотеатре SWEET.TV.

Собственный дубляж супергеройского кино. В 2002 году вышел фильм "Человек-паук" с Тоби Магвайром, который при бюджете $139 млн заработал более $821 млн. Как только фильм попал в национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV, здесь начали работу над его дубляжем на украинском. И это произошло благодаря проекту "Hollywood на украинском", который запустили в SWEET.TV специально для того, чтобы известные фильмы, которые не имели качественного дубляжа или озвучки на украинском, получили ее. И в рамках этого проекта был создан дубляж к двум фильмам о Пауке, а также еще к сотням единиц контента.

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV ― это всегда о качественном контенте. Зрители здесь найдут фильмы на любой вкус. И это одно из самых главных преимуществ SWEET.TV – чтобы каждый был доволен тем, что каждый день может включить кино под свое настроение для вечернего (и не только) просмотра. Потому что фильмы ― это один из лучших антистрессов и способов просто перезагрузить мозг и отдохнуть.

Так что смотрите качественное, смотрите на украинском, смотрите фильмы на удобном устройстве повсюду вместе со SWEET.TV.

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