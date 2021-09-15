"Человек, которого больше всего боится Путин": группа европарламентариев выдвинула Навального на премию Сахарова

Об этом сообщаетРадио Свобода .

На сайте группы отмечается, что Навальный получил известность, организуя большие общественные акции, участвуя в политической борьбе против президента Владимира Путина и правительства.

Навального называют человеком, "которой больше всего боится Путин".

Член Европейского парламента Ги Верхофстадт (бывший премьер-министр Бельгии), заявил, что Навальный борется за все то, на чем настаивает ЕС.

"Борьба Навального в современной путинской России едва не стоила ему жизни", - сказал он.

По словам Вергофстадта, Навального поддерживают многие граждане России.