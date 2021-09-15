"Человек, которого больше всего боится Путин": группа европарламентариев выдвинула Навального на премию Сахарова
Группа "Обновление Европы" в Европарламенте выдвинула российского оппозиционера Алексея Навального кандидатом на премию за свободу мысли имени Андрея Сахарова
Об этом сообщаетРадио Свобода .
На сайте группы отмечается, что Навальный получил известность, организуя большие общественные акции, участвуя в политической борьбе против президента Владимира Путина и правительства.
Навального называют человеком, "которой больше всего боится Путин".
Член Европейского парламента Ги Верхофстадт (бывший премьер-министр Бельгии), заявил, что Навальный борется за все то, на чем настаивает ЕС.
"Борьба Навального в современной путинской России едва не стоила ему жизни", - сказал он.
По словам Вергофстадта, Навального поддерживают многие граждане России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.3Продажа 31.69
- Актуальное
- Важное