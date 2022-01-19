"Человек, которого боится Путин": Навальный попал на обложку журнала TIME
Российский оппозиционер Алексей Навальный попал на обложку еженедельного американского журнала TIME
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На обложке журнала TIME Навального назвали "человеком, которого боится Путин".
В выпуске вышло интервью с политиком на русском языке, которое собрали из писем, отправленных из владимирской колонии - на вопросы журналистов Навальный отвечал несколько месяцев.
В интервью политик рассказал о жизни в тюрьме, будущем российского оппозиционного движения и недавнем дипломатическом противостоянии между США и РФ.
- Напомним, 28 сентября 2021 года следственный комитет РФ открыл дело против осужденного оппозиционера Алексея Навального и его соратников за "создание экстремистской организации и участие в ней".
- 14 января 2022 года Росфинмониторинг внес ближайших соратников Навального в реестр "террористов и экстремистов".
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