"Человек, которого боится Путин": Навальный попал на обложку журнала TIME

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На обложке журнала TIME Навального назвали "человеком, которого боится Путин".



В выпуске вышло интервью с политиком на русском языке, которое собрали из писем, отправленных из владимирской колонии - на вопросы журналистов Навальный отвечал несколько месяцев.



В интервью политик рассказал о жизни в тюрьме, будущем российского оппозиционного движения и недавнем дипломатическом противостоянии между США и РФ.

Человек Putin страдает: exclusive interview with Alexei Navalny, Россия's imprisoned dissident https://t.co/gOYnEqeOnF pic.twitter.com/zDdeKH7S7L — TIME (@TIME) 19 января 2022