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Человек из близкого окружения Путина прямо выражал свое несогласие с его действиями по поводу войны в Украине, - WP

7 октября, 2022 пятница
13:00
война с Россией

Близкий к Владимиру Путину человек в последние недели прямо критиковал его за действия в войне в Украине

Об этом сообщает The Washington Post .

Согласно информации, которую получили журналисты WP, человек из близкого окружения Путина, имя которого не называют в материале, недоволен управлением военными действиями и ошибками, допускаемыми военным руководством РФ. Эту информацию сочли достаточно важной и включили ее в ежедневный брифинг президента США Джо Байдена по разведке.

Журналистам WP удалось взять комментарии у российских и западных чиновников по правам анонимности. В сочетании с новыми данными разведки они подчеркивают противоречия и разногласия в высшем окружении Путина, которое состоит преимущественно из его бывших коллег из КГБ и тех, с кем он встречался, будучи заместителем мэра Санкт-Петербурга в 1990-х годах после развала СССР. Оно уже давно боится сообщать плохие новости президенту РФ, считающему наиболее изолированным за все 22 года его правления.

Издание отмечает, что из-за того, что победа России в войне с Украиной пока не приближается, Путин теряет ту лояльность, которой он пользовался долгие годы. Однако представители разведки отметили, что нет никаких признаков того, что президента РФ собираются отстранить от должности.

"С начала оккупации мы стали свидетелями растущей тревоги со стороны ближайшего окружения Путина. Наши оценки свидетельствуют о том, что их больше всего беспокоят недавние российские потери, ошибочные решения и значительные просчеты в военной сфере", - цитирует WP одного из западных чиновников.

Второй чиновник заявил, что весь рост внутреннего напряжения в Москве связан с влиянием войны на самих россиян и с внутренней атмосферой в Кремле.

"Есть много людей, которые убеждены, что все складывается не слишком хорошо или что это неправильный курс действий", - подчеркнул источник.

Также WP удалось взять комментарий у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Он признал, что некоторые споры есть, впрочем они – это исключительно признак обычного рабочего процесса, но никак не раскола. Песков отметил, что сообщение о том, что человек из ближайшего окружения Путина бросает вызов российскому лидеру, является "абсолютной ложью".

Однако WP напомнило, что проблемы Путина на поле боя в Украине ухудшились из-за мобилизации внутри страны. Так, один из российских чиновников заявил, что считает положение Путина неустойчивым. Он отметил, что хотя в начале так называемой спецоперации россияне слышали, что их поддерживает половина мира, сейчас не слышно поддержки ни от премьер-министра Индии Нарендру Моди, ни от китайского лидера Си Цзиньпина.

Этот же чиновник также отметил, что не слышал о том, чтобы кто-нибудь из близкого окружения Путина бросил ему вызов. Однако он подчеркнул, что есть протесты и недовольство среди председателей парламентов по поводу того, как развиваются военные действия на фронте.

Высокопоставленные чиновники спецслужб в Европе заявили WP, что не знакомы с отчетами разведки США и им неизвестно, чтобы кто-то из ближайших к Путину лиц решился его критиковать. Впрочем, некоторые отмечают, что недовольство российского общества нынешней властью и военным руководством растет. Критикуют Путина преимущественно за его спиной. Также западные чиновники отметили, что сейчас идет поиск тех, на кого можно переложить вину.

Кроме того, два российских бизнесмена подтвердили такие настроения в РФ. Они отметили, что в ближайшие недели могут иметь решающее значение для определения будущего Путина и того, какие решения он примет в отношении войны. Один из них предположил, что, если российская армия не сможет сократить свои потери, начнется внутренняя борьба.

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