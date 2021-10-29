"Человек имеет право на самоубийство": премьер Грузии о голодовке Саакашвили в тюрьме
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили прокомментировал голодовку Михеила Саакашвили и заявил, что согласно закону человек имеет право на самоубийство.
Об этом передает Netgazeti .
У Гарибашвили спросили, каким может быть финал, если состояние Саакашвили ухудшится.
"Финал не знаю… Если человек вредит собственному здоровью… Даже больше: по закону человек имеет право на самоубийство. Если человек решит совершить суицид, то он имеет право это сделать, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность", - сказал он.
Премьер Грузии отметил, что власти создали дополнительную группу врачей для оказания помощи Саакашвили.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михеил Саакашвили арестован и переведен в тюрьму.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 20 октября консилиум врачей, собранный для оценки состояния Саакашвили, посоветовал его госпитализировать.
- 27 октября омбудсмен Людмила Денисова посетила Михеила Саакашвил в пенитенциарном учреждении в Грузии.
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