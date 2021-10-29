"Человек имеет право на самоубийство": премьер Грузии о голодовке Саакашвили в тюрьме

Об этом передает Netgazeti .

У Гарибашвили спросили, каким может быть финал, если состояние Саакашвили ухудшится.

"Финал не знаю… Если человек вредит собственному здоровью… Даже больше: по закону человек имеет право на самоубийство. Если человек решит совершить суицид, то он имеет право это сделать, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность", - сказал он.

Премьер Грузии отметил, что власти создали дополнительную группу врачей для оказания помощи Саакашвили.

Напомним, 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михеил Саакашвили арестован и переведен в тюрьму.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

20 октября консилиум врачей, собранный для оценки состояния Саакашвили, посоветовал его госпитализировать.

27 октября омбудсмен Людмила Денисова посетила Михеила Саакашвил в пенитенциарном учреждении в Грузии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb