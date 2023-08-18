Об этом сообщило издание Science.Alert.

Такой рост неустойчив для нашей экосферы и грозит "демографической коррекцией", которая, согласно новому исследованию, может произойти еще до конца века.

Этот прогноз принадлежит популяционному экологу Уильяму Ризу из Университета Британской Колумбии в Канаде. Он утверждает, что мы используем ресурсы Земли нестабильными темпами, и что наши природные человеческие склонности не позволяют нам исправить это "продвинутое экологическое превышение".

Результатом может стать своеобразный цивилизационный коллапс, который "откорректирует" численность населения планеты, говорит Риз, и который, по самому худшему сценарию, может произойти еще до конца века.

"Homo sapiens эволюционировал для того, чтобы размножаться в геометрической прогрессии, географически расширяться и потреблять все доступные ресурсы", – пишет Риз в своей опубликованной статье.

"В течение большей части эволюционной истории человечества таким экспансионистским тенденциям противостояла негативная обратная связь. Однако научная революция и использование ископаемого топлива уменьшили много форм негативной обратной связи, что позволило нам полностью реализовать наш потенциал экспоненциального роста".

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Риз отмечает, что наше доминирование на планете заставило нас забыть, что мы все еще находимся под влиянием естественного отбора. Вдобавок, наша естественная склонность к краткосрочному мышлению, которая очень хорошо служила нам в нашем эволюционном прошлом, продолжает заставлять нас брать столько, сколько мы можем получить, когда это доступно.

Это привело к чрезмерному потреблению и загрязнению окружающей среды, ответственность за которую несет часть нынешнего населения планеты и которая, по мнению Риза, будет расти вместе с финансовой безопасностью и увеличением численности населения.

Он также утверждает, что изменение климата свидетельствует о нагрузке, которую испытывает планета, но это лишь малая часть общей проблемы перенапряжения.

Как отмечает Риз, продолжая использовать большое количество ископаемого топлива, мы одновременно игнорируем и другие симптомы перенапряжения. От потребления биомассы до нарушения планетарных кругооборотов питательных веществ – все эти взаимосвязанные проблемы приводят к шестому массовому вымиранию видов на Земле и рискуют хаотическим разрушением основных систем жизнеобеспечения нашей планеты.