Человечество может вернуться к предпандемической жизни через год, - гендиректор Pfizer

Об этом заявил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла, передает CNBC .

"Думаю, что в течение года мы сможем вернуться к нормальной жизни", - сказал Бурла.

По его мнению, для привычного социальной жизни необходимо будет вакцинация.

"Вряд ли это значит, что варианты коронавируса прекратят появляться, и вряд ли мы сможем нормально существовать без вакцинации", - отметил он.

Бурла считает, что прививаться от коронавируса нужно будет каждый год.



"У нас будут вакцины, которые будут действовать как минимум год, и наиболее вероятным сценарием является ежегодная вакцинация", - подытожил он.

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