Человечество может вернуться к предпандемической жизни через год, - гендиректор Pfizer
В следующем году человечество сможет вернуться к жизни, какой она была до пандемии COVID-19
Об этом заявил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла, передает CNBC .
"Думаю, что в течение года мы сможем вернуться к нормальной жизни", - сказал Бурла.
По его мнению, для привычного социальной жизни необходимо будет вакцинация.
"Вряд ли это значит, что варианты коронавируса прекратят появляться, и вряд ли мы сможем нормально существовать без вакцинации", - отметил он.
Бурла считает, что прививаться от коронавируса нужно будет каждый год.
"У нас будут вакцины, которые будут действовать как минимум год, и наиболее вероятным сценарием является ежегодная вакцинация", - подытожил он.
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