Человечество играет с заряженным ружьем, - генсек ООН об угрозе ядерной войны
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что угроза применения ядерного оружия все больше набирает обороты, а мир должен навсегда отказаться от этого вида вооружения
Об этом Антониу Гутерреш заявил во время выступления в Японии.
"Кризис с серьезным ядерным подтекстом быстро распространяются - от Ближнего Востока до Корейского полуострова и российского вторжения в Украину. Человечество играет с заряженным ружьем", - подчеркнул он.
С таким призывом он выступил во время речи по случаю 77-й годовщины ядерной бомбардировки Хиросимы.
Генсек ООН подчеркнул, что новая гонка вооружений все больше набирает обороты, мировые лидеры увеличивают запасы ядерного оружия стоимостью сотни миллиардов долларов и сейчас почти 13 тысяч единиц ядерного оружия хранятся в арсеналах по всему миру.
Он заявил, что ядерное оружие должно быть "навсегда стерто с лица земли".
"Страны, обладающие ядерным оружием, должны взять на себя обязательство "не использовать его первыми" и заверить другие государства, что они не будут использовать или не будут угрожать применить ядерное оружие против них", - добавил Гутерреш.
- 2 августа в США назвали условие, при котором может быть применено ядерное оружие. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, роль стратегических ядерных сил США состоит в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на страну, а также на ее союзников и партнеров.
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