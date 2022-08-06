Человечество играет с заряженным ружьем, - генсек ООН об угрозе ядерной войны

Об этом Антониу Гутерреш заявил во время выступления в Японии.

"Кризис с серьезным ядерным подтекстом быстро распространяются - от Ближнего Востока до Корейского полуострова и российского вторжения в Украину. Человечество играет с заряженным ружьем", - подчеркнул он.

С таким призывом он выступил во время речи по случаю 77-й годовщины ядерной бомбардировки Хиросимы.

Генсек ООН подчеркнул, что новая гонка вооружений все больше набирает обороты, мировые лидеры увеличивают запасы ядерного оружия стоимостью сотни миллиардов долларов и сейчас почти 13 тысяч единиц ядерного оружия хранятся в арсеналах по всему миру.

Он заявил, что ядерное оружие должно быть "навсегда стерто с лица земли".

"Страны, обладающие ядерным оружием, должны взять на себя обязательство "не использовать его первыми" и заверить другие государства, что они не будут использовать или не будут угрожать применить ядерное оружие против них", - добавил Гутерреш.

2 августа в США назвали условие, при котором может быть применено ядерное оружие. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, роль стратегических ядерных сил США состоит в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на страну, а также на ее союзников и партнеров.

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