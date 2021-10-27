Человеческий фактор не исчезнет: Стало известно, как будет работать система автоматической фиксации офсайда на ЧМ-2022

Об этом сообщает The Times .

Компания Hawk-Eye Innovations проинформировала ФИФА (Международную федерацию футбольных ассоциаций) о том, что ее система автоматического определения офсайда готова к вводу в эксплуатацию.

Ожидается, что она заработает в следующем году – летом она будет использоваться во время клубного чемпионата мира, а зимой – на чемпионате мира среди сборных в Катаре.

В случае попадания футболиста в положение вне игры, судья на линии будет мгновенно получать ответный сигнал от компьютерной системы. После этого он сам будет принимать решение о необходимости фиксации офсайда, учитывая влияние футболиста на конкретный эпизод матча.

13 октября сообщалось, что ФИФА готовится ввести на чемпионате мира-2022 автоматическую систему фиксации офсайда.

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