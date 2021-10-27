Человеческий фактор не исчезнет: Стало известно, как будет работать система автоматической фиксации офсайда на ЧМ-2022
На чемпионате мира-2022 по футболу введут систему автоматической фиксации положения вне игры, но решение об офсайде будут принимать арбитры
Об этом сообщает The Times .
Компания Hawk-Eye Innovations проинформировала ФИФА (Международную федерацию футбольных ассоциаций) о том, что ее система автоматического определения офсайда готова к вводу в эксплуатацию.
Ожидается, что она заработает в следующем году – летом она будет использоваться во время клубного чемпионата мира, а зимой – на чемпионате мира среди сборных в Катаре.
В случае попадания футболиста в положение вне игры, судья на линии будет мгновенно получать ответный сигнал от компьютерной системы. После этого он сам будет принимать решение о необходимости фиксации офсайда, учитывая влияние футболиста на конкретный эпизод матча.
- 13 октября сообщалось, что ФИФА готовится ввести на чемпионате мира-2022 автоматическую систему фиксации офсайда.
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