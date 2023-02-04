Об этом он сообщил у себя в facebook.

"В разговоре с Премьер-министром Великобритании Rishi Sunak поблагодарил за старт тренировок украинских экипажей на "Челенджерах". Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и длинную перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на предстоящей Олимпиаде в Париже", - говорится в сообщении.