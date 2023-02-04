"Челленджеры" и Олимпиада. Зеленский пообщался с британским премьером Сунаком
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с британским премьером Сунаком
Об этом он сообщил у себя в facebook.
"В разговоре с Премьер-министром Великобритании Rishi Sunak поблагодарил за старт тренировок украинских экипажей на "Челенджерах". Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и длинную перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на предстоящей Олимпиаде в Париже", - говорится в сообщении.
- 3 февраля Владимир Зеленский сказал, что если будут ускорены поставки оружия, а именно дальнобойного оружия, мы не только не отойдем от Бахмута – мы начнем деоккупировать Донбасс.
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