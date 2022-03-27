Чехия заморозила имущество граждан РФ на сотни миллионов крон

Об этом сообщает Radio Prague International.

Глава правительства Чехии Петр Фиала заявил, что в республике уже начали работать санкции против России. Он заявил, что правительство Чехии планирует изменить действующее законодательство, чтобы сделать процедуру более энергичной и эффективной. Фиала также добавил, что Чехия продолжит поставки оружия в Украину.

Напомним, глава МКИП Александр Ткаченко обнародовал фамилии россиян и юридических лиц, на которых наложили санкции из-за их публичной поддержки войны РФ против Украины.

MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp останавливают долларовые операции с российским Сбербанком из-за войны РФ против Украины и санкции США.