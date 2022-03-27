Чехия заморозила имущество граждан РФ на сотни миллионов крон
Чехия заморозила имущество попавших под санкции граждан России на сотни миллионов крон
Об этом сообщает Radio Prague International.
Глава правительства Чехии Петр Фиала заявил, что в республике уже начали работать санкции против России. Он заявил, что правительство Чехии планирует изменить действующее законодательство, чтобы сделать процедуру более энергичной и эффективной. Фиала также добавил, что Чехия продолжит поставки оружия в Украину.
- Напомним, глава МКИП Александр Ткаченко обнародовал фамилии россиян и юридических лиц, на которых наложили санкции из-за их публичной поддержки войны РФ против Украины.
- MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp останавливают долларовые операции с российским Сбербанком из-за войны РФ против Украины и санкции США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное