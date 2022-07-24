Чехия выдала украинцам почти 400 тысяч виз временной защиты
Чехия выдала украинским беженцам, спасающимся от российской агрессии, уже более 399 тысяч виз временной защиты
Об этом сообщает Czech Radio со ссылкой на данные МВД Чехии.
Известно, что Чехия выдала 399 тысяч виз временной защиты украинским беженцам, спасающимся от российской агрессии.
Специальная виза дает украинским беженцам возможность находиться на территории Чехии в течение года, устраиваться на работу, получать социальную помощь и медицинское обслуживание.
- По данным агентства ООН по делам беженцев, с начала войны границу из Украины пересекли более 7 миллионов человек. Более 2 млн вернулись.
- По данным властей, опубликованным 10 июня, в Чехии проживают от 280 000 до 300 000 беженцев. Однако их точное количество определить невозможно.
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