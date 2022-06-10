Чехия выдала украинским беженцам почти 370 тыс. виз временной защиты
С начала полномасштабной войны Чехия предоставила 369 464 виз временной защиты для вынужденно перемещенных людей из Украины. Об этом 10 июня сообщили в МВД Чехии
Сообщает Czechia Posts.
Издание сообщает, что в четверг, 9 июня, специальные визы получили 913 человек. Добавляют, что часть беженцев уезжает в другие страны или возвращается на родину. По данным властей, в Чехии проживает от 280 000 до 300 000 беженцев. Однако их точное количество определить невозможно.
Визы временной защиты позволяют их владельцам находиться в стране в течение года и предоставляют доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.
С начала войны в иностранную полицию обратились 290 489 беженцев. Менее 7% - подростки от 15 до 18 лет и 3,5% - пожилые люди старше 65 лет. Более двух третей взрослых украинцев – женщины.
8 июня правительство одобрило поправку к закону под названием Lex Ukraine. Изменения предусматривают, что даже после окончания режима чрезвычайного положения, которое продлится до конца июня, будут продолжать действовать меры, обязывающие министерства и административные органы выделять помещения для проживания украинских беженцев. Текущая регистрация беженцев также продолжит работу.
- По данным агентства ООН по делам беженцев, с начала войны границу из Украины пересекли более 7 миллионов человек. Более 2 млн вернулись.
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