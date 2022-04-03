Марина Данылюк-Ярмолаева: Большевики приходят дважды. Сколько Буч должна пережить Украина?
Чехия выдала беженцам из Украины более 250 тысяч специальных виз
По состоянию на 2 апреля Чехия выдала вынужденно переселенным людям из Украины 257 111 специальных виз, позволяющих получить убежище
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Чехии.
Больше всего граждан временно поселилось в Праге.
- Напомним, в Праге заработала радиостанция, помогающая адаптироваться украинским беженцам. Новая интернет-радиостанция транслирует украинскую и западную музыку, рассказывает новости Украины и Чехии. Также сообщают информацию о том, где вынужденно переселенные могут получить необходимые документы, как устроиться на работу, или как найти место для детей в школах.
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