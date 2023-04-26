Чехия ввела санкции против главы РПЦ Кирилла

Об этом сообщают České noviny.

Чешское правительство ввело против патриарха Кирилла санкции за его поддержку войны РФ против Украины.

"Это правда, что для включения любой организации в санкционный список необходимо, чтобы это была тщательно задокументированная деятельность, которая нарушает или угрожает территориальной целостности, суверенитету или независимости, в этом случае Украины", – сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавски.

По его словам, можно легко найти доказательства публичных выступлений Кирилла, которые "поддерживают войну в Украине и оправдывают зверства, совершаемые русскими солдатами". Он добавил, что Владимир Гундяев (имя главы РПЦ при рождении) находится в санкционных списках Великобритании, Канады, Литвы и Украины.

Согласно документам МИД Чехии патриарх Кирилл является давним соратником президента России Владимира Путина, а своими действиями активно поддерживает российскую агрессию в Украине. "В частности, он использует свой важный пост предстоятеля РПЦ и своими проповедями и публичными выступлениями дает религиозное оправдание и объяснение российской агрессии", - заявили в МИДе Чехии.