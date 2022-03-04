Чехия ввела чрезвычайное положение из-за наплыва беженцев из Украины

Об этом пишет "Новости".

Кабмин объяснил необходимость введения чрезвычайного положения существенной угрозой внутреннему порядку и безопасности в связи с миграционной волной.

"В результате вспышки международного вооруженного конфликта, вызванного российской агрессией, сотни тысяч беженцев покидают Украину. Больше всего пострадали соседние с Украиной страны, особенно Польша. Однако тысячи людей также приезжают в Чехию", – говорится в заявлении.

Известно, что ежедневно в Чехию приезжает около 5 тысяч украинских беженцев, и для преодоления такой волны нужны меры, возможные только в условиях чрезвычайного положения.

Напомним, в Люблинском воеводстве Польши произошло ДТП с автобусом, перевозившим беженцев из Украины. В результате ДТП пять человек получили травмы и были доставлены в больницу для обследования.

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