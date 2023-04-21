Об этом сообщили на официальном сайте министерства промышленности и торговли страны.

"Впервые в новейшей истории Чехии мы обошлись без поставок газа из России в течение первого квартала года. Это большое достижение. Я не знаю ни одной другой страны, которая смогла бы в течение года избавиться от почти стопроцентной зависимости от импорта газа из России. Мы все внесли свой вклад в это потому, что сокращение потребления сыграло решающую роль", - заявил министр торговли Чехии Юзеф Сикела.

В частности, отмечается, что с начала 2023 года природный газ поступал в Чехию из Норвегии, а сжиженный газ — морем через Бельгию и Нидерланды. Весь транзит общим объемом 1,71 млрд кубометров газа осуществлялся через Германию.

Кроме этого, в министерстве также сообщили, что запасы газа по состоянию на 20 апреля составляют 1,668 млн кубометров, и по имеющимся данным это наивысшее значение, по крайней мере, с 2015 года.