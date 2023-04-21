Чехия впервые в истории не покупала российский газ в течение квартала с начала года, - правительство
Чехия впервые в новейшей истории страны отказалась от поставок российского природного газа в первом квартале 2023 года
Об этом сообщили на официальном сайте министерства промышленности и торговли страны.
"Впервые в новейшей истории Чехии мы обошлись без поставок газа из России в течение первого квартала года. Это большое достижение. Я не знаю ни одной другой страны, которая смогла бы в течение года избавиться от почти стопроцентной зависимости от импорта газа из России. Мы все внесли свой вклад в это потому, что сокращение потребления сыграло решающую роль", - заявил министр торговли Чехии Юзеф Сикела.
В частности, отмечается, что с начала 2023 года природный газ поступал в Чехию из Норвегии, а сжиженный газ — морем через Бельгию и Нидерланды. Весь транзит общим объемом 1,71 млрд кубометров газа осуществлялся через Германию.
Кроме этого, в министерстве также сообщили, что запасы газа по состоянию на 20 апреля составляют 1,668 млн кубометров, и по имеющимся данным это наивысшее значение, по крайней мере, с 2015 года.
- 14 апреля сообщалось, что министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил , что страны Балтии будут искать решение, как остановить импорт сжиженного нефтяного газа из РФ в страны Балтии, который в прошлом году увеличился более чем вдвое.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.44
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.92
- Актуальное
- Важное