Чехия внесла право на вооруженное самозащиту в конституционное законодательство: так его нельзя будет ограничить

Об этом рассказывает " Радио Свобода".

К чешской "Хартии основных прав и свобод", которая наряду с Конституцией и рядом конституционных законов составляет конституционное законодательство страны, вносится право защищать себя и других с оружием в руках.

"Право защищать свою жизнь или жизнь другого человека и с оружием в руках гарантируется в условиях, которые определяют законом", - говорится в тексте документа.

Теперь закон об этом идет на подпись президенту Чехии. Впрочем, из-за того, что закон конституционный, Глава государства не имеет права ветировать его.

Поэтому, в зависимости от даты подписания, изменение вступит в силу либо с 1 августа, или с 1 сентября.

Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, "в связи со значением права на жизнь, что является наиболее основополагающим правом, предложение считает справедливо и символическое повысить это право на конституционный уровень".

Сейчас действующее российское законодательство уже предусматривает право на защиту в случае необходимой обороны. Изменение же цель, чтобы такое право стало конституционным и не могло быть ограничено будущими законами.

Кроме того, внесение права на защиту с оружием в руках в конституционное законодательство укрепит позиции Чехии в переговорах о возможном дальнейшем законодательство Евросоюза по оружию.

Законопроект был разработан на основании петиции, которую подписали 102 тыс. человек. Среди подписантов - не только охотники и другие владельцы легального оружия, но и много чешских государственных деятелей.



Петиция была ответом на попытки Европейской комиссии ограничить владение оружием, в том числе легальное, на уровне правовой нормы Европейского Союза, обязательной для всех стран-членов к воплощению в национальном законодательстве.