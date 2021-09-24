Чехия в ООН поддержала суверенитет и территориальную целостность Украины
Чехия поддерживает независимость Украины и ее суверенитет в пределах границ
Об этом во время выступления на Генассамблее ООН заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, передает Укринформ.
"Чешская Республика твердо поддерживает основанный на правилах международный порядок с ООН в его центре, а также соблюдения международного права и обязательств. На этом фоне позвольте подтвердить непоколебимую поддержку Чешской Республикой суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии ", - сказал Кулганек
Он выразил обеспокоенность "постоянными массовыми репрессиями в Беларуси".
"Мы призываем к немедленному освобождению всех незаконно задержанных по пользованию правом на свободу слова или мирные собрания", - добавил министр.
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