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Чехия уменьшит выплаты гуманитарной помощи украинским беженцам

16 июня, 2022 четверг
01:31
беженцы из Украины

Правительство Чехии одобрило ограничение выплат для беженцев из Украины. Украинцы будут получать 5000 крон, что составляет примерно 200 евро

Об этом пишет Radio Prague International.

Однако средства не будут поступать тем, кому государство бесплатно предоставляет убежище, питание и гигиенические средства. Государство также будет проверять, проживают ли зарегистрированные в Чехии беженцы по тем адресам, которые были ими заявлены. Гуманитарная помощь, начиная со второго месяца пребывания беженцев на территории Чехии, будет начисляться по месту постоянной регистрации.

Ранее правительство Чешской Республики приняло решение, что "временная защита", не будет предоставляться гражданам, одновременно владеющим паспортами других стран Европейского союза. Продлили запрет на оформление виз и разрешений на пребывание в Чехии гражданам России и Беларуси.

Издание добавляет, что документ должен подписать президент Чехии Милош Земан.

  • С начала полномасштабной войны Чехия предоставила 369 464 виз временной защиты для вынужденно перемещенных людей из Украины. Об этом сообщили в МВД Чехии.

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