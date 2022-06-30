Чехия уменьшит у себя присутствие студентов из России и Беларуси

Об этом сообщает DW

Согласно решению Министерства образования Чехии, нескольким сотням российских и белорусских студентов, овладевающих техническими специальностями в чешских университетах, будет предложено прекратить обучение или изменить предмет. Это обусловлено санкциями, которые Европейский Союз принял в ответ на развязанную Россией против Украины войну.

Как отметила заместитель министра образования Радка Вильдова в письме чешским университетам, в соответствии с санкциями запрещено оказывать техническую помощь физическим и юридическим лицам и организациям из указанных стран. Как считает соответствующая уполномоченная комиссия, такой помощью может считаться также предоставление высшего образования и поддержка прикладных исследований. Поскольку университеты в Чешской Республике обладают сильной академической автономией, то министерство может только им что-то рекомендовать – не больше. Однако Радка Вильдова предупредила, что в случае несоблюдения санкций, университеты рискуют потерять международный авторитет.

Поэтому университеты начали искать пути выхода из сложившейся ситуации. К примеру, Чешский технический университет (CTU) в Праге (где из 17 тысяч воспитанников почти 800 из России) предложил своим студентам, кого такое решение напрямую касается, подать заявку в форме письма в ректорат, где они могли бы дистанцироваться от войны России против Украины. С этими письмами студенты могут обратиться в финансово-аналитическое управление при Минфине Чехии (FAU) за разрешением на продолжение обучения.

Ссылаясь на своего колумниста, кандидата политических наук, эксперта Центральной и Восточной Европы, издание отмечает, что в Чехии учится 8500 российских студентов. И сейчас Чехия - единственная, где санкции напрямую затронули студентов.

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