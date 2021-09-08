Чехия - Украина: состав команд на последний матч сборной в сентябре

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Букмекеры уверены, что у команд примерно равные шансы на успех в матче. Победа Украины оценивается в 2,91, а Чехии - 2,53. Ничья считается наименее вероятным результатом - 3,22.



Сборная Украины по футболу не сыграла в 6-м туре квалификации ЧМ-2022. В группе C выступают пять сборных, поэтому в каждом туре одна из команд пропускает матч.



Украина после 5 матчей набрала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция с 12 пунктами сохранила лидерство, в них 6 сыгранных матчей. Финляндия остается с 5 баллами после 4-х матчей и идет третьей.



У Боснии и Герцеговины и Казахстана по 3 балла. Боснийцы провели 4 матча, а Казахстан - 5.

Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Чехии сегодня - 8 сентября. Встреча состоится в Пльзене на стадионе "Дусан Арена". Начало в 21:45 по киевскому времени.



Товарищеский матч



8 сентября



Чехия - Украина



Чехия: Штанек, Цоуфал, Голешев, Емелька, Гавел, Соучек (к), Крал, Пешек, Садлек, Змргал, Тецл.



Украина: Бойко, Качараба, Кривцов, Сирота, Тимчик, Макаренко, Зинченко, Корниенко, Ярмоленко (к), Зубков, сикан.



Плзень, стадион "Дусан-Арена"



Начало в 21:45



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