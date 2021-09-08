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Чехия - Украина: где и когда смотреть последний матч сборной в сентябре

8 сентября, 2021 среда
07:45
Спорт Роман Яремчук

Сегодня, 8 сентября, в товарищеском матче сборная Украины сыграет против Чехии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В распоряжении и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова есть 19 футболистов.

После отборочного матча чемпионата мира-2022 с Францией (1:1) Петраков решил осуществить ротацию состава, отпустив в клубы Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Тараса Степаненко, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова, Илью Забарного, Виталия Миколенко и Руслана Малиновского.

Вместо них в сборную Украины были довызваны игроки из резервного списка - Ефим Конопля из "Шахтера" и Владислав Кочергин и Сергей Булеца из "Зари".

Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Чехии сегодня - 8 сентября. Встреча состоится в Пльзене на стадионе "Дусан Арена". Начало в 21:45 по киевскому времени.

Товарищеский матч

8 сентября

Чехия - Украина

Плзень, стадион "Дусан-Арена"

Начало в 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Украина"

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сборная Чехия
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