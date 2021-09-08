Чехия - Украина: где и когда смотреть последний матч сборной в сентябре
Сегодня, 8 сентября, в товарищеском матче сборная Украины сыграет против Чехии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В распоряжении и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова есть 19 футболистов.
После отборочного матча чемпионата мира-2022 с Францией (1:1) Петраков решил осуществить ротацию состава, отпустив в клубы Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Тараса Степаненко, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова, Илью Забарного, Виталия Миколенко и Руслана Малиновского.
Вместо них в сборную Украины были довызваны игроки из резервного списка - Ефим Конопля из "Шахтера" и Владислав Кочергин и Сергей Булеца из "Зари".
Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Чехии сегодня - 8 сентября. Встреча состоится в Пльзене на стадионе "Дусан Арена". Начало в 21:45 по киевскому времени.
Товарищеский матч
8 сентября
Чехия - Украина
Плзень, стадион "Дусан-Арена"
Начало в 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Украина"
- Напомним, 4 сентября в отборочном матче чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла в Киеве вничью с Францией.
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