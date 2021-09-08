Чехия - Украина: букмекеры дали прогноз на последний матч сборной в сентябре
Сегодня, 8 сентября, в товарищеском матче сборная Украины сыграет против Чехии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры уверены, что у команд примерно равные шансы на успех в матче. Победа Украины оценивается в 2,91, а Чехии - 2,53. Ничья считается наименее вероятным результатом - 3,22.
Сборная Украины по футболу не сыграла в 6-м туре квалификации ЧМ-2022. В группе C выступают пять сборных, поэтому в каждом туре одна из команд пропускает матч.
Украина после 5 матчей набрала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция с 12 пунктами сохранила лидерство, в них 6 сыгранных матчей. Финляндия остается с 5 баллами после 4-х матчей и идет третьей.
В Боснии и Герцеговине и Казахстана по 3 балла. Боснийцы провели 4 матча, а Казахстан - 5.
Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Чехии сегодня - 8 сентября. Встреча состоится в Пльзене на стадионе "Дусан Арена". Начало в 21:45 по киевскому времени.
Товарищеский матч
8 сентября
Чехия - Украина
Плзень, стадион "Дусан-Арена"
Начало в 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Украина"
- Напомним, 4 сентября в отборочном матче чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла в Киеве вничью с Францией .
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