Об этом рассказал заместитель министра обороны Томаш Копечный " Чешскому радио ".

По его словам, у Чехии просто не хватает работников с опытом работы в оружейной промышленности, поэтому квалифицированные украинские рабочие и инженеры станут огромным благом для страны.

"Напротив, это значительно увеличит поступление в государственный бюджет. Прелесть в том, что будет финансировать его не чешская корона, а иностранные инвесторы, и от этого чешская экономика и чешский народ станут богаче. И то, что наши союзники будут оплачивать этот счет, абсолютно невероятно" , действительно исторической возможностью", - отметил он.

7 декабря стало известно, что Чехия передаст Украине около 2 млн евро на мобильную медпомощь и жилые боксы для переселенцев.