Чехия трудоустроит тысячи украинских специалистов для наращивания производства оружия
В ближайшие месяцы Чехия примет на работу тысячи специалистов из Украины в свою вооруженную промышленность благодаря соглашению, заключенному между премьер-министром Чехии Петером Фиалой и президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре
Об этом рассказал заместитель министра обороны Томаш Копечный " Чешскому радио ".
По его словам, у Чехии просто не хватает работников с опытом работы в оружейной промышленности, поэтому квалифицированные украинские рабочие и инженеры станут огромным благом для страны.
"Напротив, это значительно увеличит поступление в государственный бюджет. Прелесть в том, что будет финансировать его не чешская корона, а иностранные инвесторы, и от этого чешская экономика и чешский народ станут богаче. И то, что наши союзники будут оплачивать этот счет, абсолютно невероятно" , действительно исторической возможностью", - отметил он.
- 7 декабря стало известно, что Чехия передаст Украине около 2 млн евро на мобильную медпомощь и жилые боксы для переселенцев.
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