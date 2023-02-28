Чехия стала второй страной, где украинцы могут обменять водительское удостоверение

Об этом сообщает главный сервисный центр МВД Украины.

Соответствующую услугу стали предоставлять с помощью мобильных программно-технических комплексов ГП "Документ" в Праге. Такие комплексы расположены по адресу: Прага, 110-00, Náměstí Republiky 656/8 (паркинг ТЦ Kotva). Обслуживание граждан Украины производится и по предварительной записи, и в порядке живой очереди.

Обмен водительского удостоверения осуществляют, когда человек имеет физический документ, который изымает сотрудник ГП "Документ". Услугу восстановления украинского водительского удостоверения за границей пока не предоставляют.

Чтобы обменять удостоверение, необходимо представить следующий пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства (если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, нужно также предоставить выписку о регистрации места жительства);

справка налогоплательщика (идентификационный код);

имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) в случае изменения таких данных.

Обмен водительских удостоверений в ГП "Документ" в Чехии происходит по следующему: сотрудники ГП "Документ" получают от клиента полный пакет документов, фотографируют его и оформляют заявку на обмен водительского удостоверения, которую в Украине рассматривает администратор сервисного центра МВД. В случае успешного рассмотрения заявки, то есть одобрения процедуры обмена водительского удостоверения, за рубежом отпечатывают на специальном бланке новый документ для лица, а старый изымают.

Готовое водительское удостоверение обычно можно забрать в день обращения, если в Украине не возникли обстоятельства непреодолимой силы, когда обработка не возможна. К примеру, во время воздушной тревоги из-за ракетной угрозы на территории Украины заявок не прорабатывают.

Если удостоверение было выдано до 2013 года, дополнительно производится запрос-подтверждение действительности удостоверения по месту выдачи. Время предоставления услуги увеличивается на время получения ответа на запрос. Согласно законодательству Украины, предусмотрен срок в 5 дней на изготовление нового водительского удостоверения.

График работы центров: понедельник – суббота с 9:00 до 18:00 по местному времени; воскресенье – выходной. Обмен водительских удостоверений возможно осуществить со вторника до пятницы с 09:00 до 16:00, в субботу – с 09:00 до 14:45 по местному времени; воскресенье и понедельник – выходные.

Когда актуальна услуга обмена водительского удостоверения?

истек срок действия водительского удостоверения. В основном это актуально для выданных впервые удостоверений, так как у них срок действия составляет 2 года (обмен происходит без сдачи экзаменов при наличии в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения);

у водителя изменились паспортные данные – имя или фамилия. Преимущественно актуально для лиц, вышедших замуж или наоборот и сменивших фамилию;

удостоверение затерлось и надписи на нем больше не читаются;

владелец желает получить удостоверение современного образца.

Ранее услуга обмена украинского водительского удостоверения на украинское за рубежом была доступна только в Польше. За два неполных месяца 2023 года в четырех центрах там уже обменяли 3445 водительских прав. Спрос на получение такой услуги стабильно высок, поэтому были подписаны согласованные решения, позволяющие расширить географию предоставления услуги через центры паспортного сервиса.