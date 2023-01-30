Чехия стала первой страной, где на президентских выборах украинская тема была одной из ключевых в определении симпатий избирателей, - журналист Хотин
Ростислав Хотин, журналист "Радио Свобода" в Праге, отметил, что в Чехии состоялись первые выборы в Центральной и Восточной Европе, и в целом в ЕС, где вопрос Украины был доминантным
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"В Чехии большинство населения испытывает облегчение, потому что 10 лет президентства Милоша Земана надолго затянулись, учитывая его возраст, проблемы со здоровьем и прочее. Теперь на президентском посту будет человек, за которого по крайней мере не будет стыдно. Чехи даже горды тем, что четырехзвездный натовский генерал будет во главе их государства", - отметил журналист.
Ростислав Хотин добавил, что у чехов ощущение гордости также за то, что за многие годы они впервые выбрали человека, которого хотели.
"Еще интересно, что вопрос Украины был очень активным, то есть одним из ключевых моментов, по которому люди разделяли свои симпатии за Петра Павела или Андрея Бабиша, была Украина, российская агрессия против Украины, помощь Украине. Это были первые выборы президента в Центральной и Восточной Европы, да и в целом в ЕС, где вопрос Украины был доминантным и определял, за кого люди будут голосовать. Чешская Республика была первой страной, где украинская тема разделяла избирателей и была одной из ключевых лакмусовых бумажек в определении своих симпатий", - прокомментировал Хотин.
- 28 января президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петра Павела с победой на президентских выборах в Чехии
- Петр Павел, победитель президентских выборов в Чехии, а также президент Словакии Зузана Чапутова планируют совместную поездку в Украину
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.86
Покупка 39.86Продажа 40.54
-
EUR
Покупка 42.53Продажа 43.5
- Актуальное
- Важное