Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"В Чехии большинство населения испытывает облегчение, потому что 10 лет президентства Милоша Земана надолго затянулись, учитывая его возраст, проблемы со здоровьем и прочее. Теперь на президентском посту будет человек, за которого по крайней мере не будет стыдно. Чехи даже горды тем, что четырехзвездный натовский генерал будет во главе их государства", - отметил журналист.

Ростислав Хотин добавил, что у чехов ощущение гордости также за то, что за многие годы они впервые выбрали человека, которого хотели.

"Еще интересно, что вопрос Украины был очень активным, то есть одним из ключевых моментов, по которому люди разделяли свои симпатии за Петра Павела или Андрея Бабиша, была Украина, российская агрессия против Украины, помощь Украине. Это были первые выборы президента в Центральной и Восточной Европы, да и в целом в ЕС, где вопрос Украины был доминантным и определял, за кого люди будут голосовать. Чешская Республика была первой страной, где украинская тема разделяла избирателей и была одной из ключевых лакмусовых бумажек в определении своих симпатий", - прокомментировал Хотин.

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