Чехия стала членом совета ООН по правам человека вместо ранее исключенной России
Генассамблея ООН избрала Чехию членом Совета по правам человека вместо России, членство которой в этом органе приостановили за войну против Украины
Об этом в твиттер сообщает пресс-служба Совета по правам человека.
"Генеральная ассамблея ООН избрала Чехию на место в Совете по правам человека, освобожденное Россией в апреле 2022 года. Чешская Республика будет сохранять за собой это место до 31 декабря 2023 года", - сообщили в ООН.
- 7 апреля Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию по приостановлению членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. Это максимальный уровень наказания в Совете по правам человека – исключить государство невозможно. Однако в результате этого РФ была лишена всех процедурных прав, обладающих членами Совета. При этом Россию в голосовании не поддержало ни одно государство Европы.
- Впрочем, впоследствии Россия сделала заявление о своем "добровольном выходе" из состава Совета ООН по правам человека.
- Чехия после этого представила свою кандидатуру, чтобы заменить Россию в этом органе.
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