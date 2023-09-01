Чехия сократила список городов, где будут принимать украинских беженцев

Об этом сообщает Официальный портал для иностранцев, проживающих или желающих жить в Чешской Республике.

Жилье для украинцев доступно в городах Брно и Острава. В Праге эта услуга временно не предоставляется из-за переполнения приютов. Необходимо обращаться в центры помощи беженцам из Украины KACPU в этих городах. Они помогут получить гуманитарное жилье от государства.

Если KACPU еще не работают из-за соответствующего графика работы, то можно обратиться по адресам:

Brno, Hnevkovského 30/65 (+420 770 132 569)

Острава, Dr. Maleho 1356/17 (+420 771 288 779)

Если заявление на временную защиту беженец подал в Центральноческом крае, то жилье предоставят только через KACPU в Кладне и Кутний Горе.