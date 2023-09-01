Чехия сократила список городов, где будут принимать украинских беженцев
Новые правила для временного убежища украинских беженцев в Чехии вступили в силу 1 сентября. Теперь помощь с жильем можно получить только в двух городах страны
Об этом сообщает Официальный портал для иностранцев, проживающих или желающих жить в Чешской Республике.
Жилье для украинцев доступно в городах Брно и Острава. В Праге эта услуга временно не предоставляется из-за переполнения приютов. Необходимо обращаться в центры помощи беженцам из Украины KACPU в этих городах. Они помогут получить гуманитарное жилье от государства.
Если KACPU еще не работают из-за соответствующего графика работы, то можно обратиться по адресам:
- Brno, Hnevkovského 30/65 (+420 770 132 569)
- Острава, Dr. Maleho 1356/17 (+420 771 288 779)
Если заявление на временную защиту беженец подал в Центральноческом крае, то жилье предоставят только через KACPU в Кладне и Кутний Горе.
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину разница между количеством выехавших и вернувшихся в страну составляет всего 2,4 млн граждан.
- Кроме того, власти Чехии готовят специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину, которая предусматривает оказание помощи и возмещение части расходов в таких случаях.
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