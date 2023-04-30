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Чехия с союзниками будет искать способы увеличить поставки боеприпасов в Украину, — Петр Павел

30 апреля, 2023 воскресенье
16:08
Война с Россией

Президент Петр Павел заявил, что для успешного контрнаступления Украине не хватает боеприпасов, поэтому Чехия вместе с партнерами будет работать над увеличением их поставки

По этому пишет Ceske Noviny.

"Из тех переговоров, которые я проводил в Украине, а их было очень много, как на центральном уровне, так и на уровне одной области, стало ясно, что для успешной обороны Украине сегодня больше всего нужны боеприпасы", - отметил президент Чехии.

Павел объяснил, что современных технологий также не хватает, однако отсутствие достаточного количества боеприпасов ограничивает украинскую армию.

"Технологий, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в определенной степени ограничивает ее способность осуществить успешное контрнаступление", - сказал он.

Президент Чехии отметил, что союзники снабжают Украину очень эффективной техникой, но с минимальным количеством боеприпасов, которого хватает на несколько дней.

"Из-за этого техника, по сути, становится складским товаром. И в этом нет особого смысла", - подытожил Павел.

"Мы будем искать способы не только увеличить поставки боеприпасов из наших запасов, но и будем искать пути сотрудничества с нашими союзниками и другими странами, чтобы получить то, что нужно Украине как можно быстрее", - говорится в заявлении.

  • 28 апреля, после ночного обстрела российской армии, в Киев прибыли президент Чехии Петр Павел и глава Словакии Зузана Чапутова. Они также посетили Бучу и Бородянку.
  • Владимир Зеленский, Петр Павел, Зузана Чапутова подписали совместную декларацию о поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины.
  • Также стало известно, что Украина и Чехия будут работать над шестью проектами по изготовлению ручного оружия, учебным самолетам и ремонту танков.
Мир
Чехия
поддержка Украины
оружие для Украины
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