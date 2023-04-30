По этому пишет Ceske Noviny.

"Из тех переговоров, которые я проводил в Украине, а их было очень много, как на центральном уровне, так и на уровне одной области, стало ясно, что для успешной обороны Украине сегодня больше всего нужны боеприпасы", - отметил президент Чехии.

Павел объяснил, что современных технологий также не хватает, однако отсутствие достаточного количества боеприпасов ограничивает украинскую армию.

"Технологий, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в определенной степени ограничивает ее способность осуществить успешное контрнаступление", - сказал он.

Президент Чехии отметил, что союзники снабжают Украину очень эффективной техникой, но с минимальным количеством боеприпасов, которого хватает на несколько дней.

"Из-за этого техника, по сути, становится складским товаром. И в этом нет особого смысла", - подытожил Павел.

"Мы будем искать способы не только увеличить поставки боеприпасов из наших запасов, но и будем искать пути сотрудничества с нашими союзниками и другими странами, чтобы получить то, что нужно Украине как можно быстрее", - говорится в заявлении.