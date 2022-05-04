Чехия просит 2-3 года на подготовку к эмбарго российской нефти, – премьер-министр Петр Фиала
Отсрочка для введения эмбарго на российскую нефть требуется Чехии, чтобы увеличить мощность трубопроводов
Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиала.
"Мы готовы поддержать решение об отказе ЕС от российской нефти, если Чешская Республика получит отсрочку – на два или, возможно, три года", - заявил глава правительства.
Отмечается, что Чехия пытается выиграть время, чтобы увеличить пропускную способность (мощность) трубопровода "TAL", который проходит из Италии через Австрию в Германию.
Известно, что Чехия присоединяется к другим странам ЕС, стремящимся продлить переход к введению запрета.
Кроме Чехии, переходного периода на три года хочет Словакия, получающая почти весь импорт нефти из России.
- Евросоюз в шестом пакете санкций против России планирует отключить Сбербанк от системы SWIFT, а нефтяное эмбарго начнет полноценно работать с конца года.
- Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС в отношении российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.
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