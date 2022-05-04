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Главная Новости Чехия просит 2-3 года на подготовку к эмбарго российской нефти, – премьер-министр Петр Фиала

Чехия просит 2-3 года на подготовку к эмбарго российской нефти, – премьер-министр Петр Фиала

4 мая, 2022 среда
18:49
Новости

Отсрочка для введения эмбарго на российскую нефть требуется Чехии, чтобы увеличить мощность трубопроводов

Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиала.

"Мы готовы поддержать решение об отказе ЕС от российской нефти, если Чешская Республика получит отсрочку – на два или, возможно, три года", - заявил глава правительства.

Отмечается, что Чехия пытается выиграть время, чтобы увеличить пропускную способность (мощность) трубопровода "TAL", который проходит из Италии через Австрию в Германию.

Известно, что Чехия присоединяется к другим странам ЕС, стремящимся продлить переход к введению запрета.

Кроме Чехии, переходного периода на три года хочет Словакия, получающая почти весь импорт нефти из России.

  • Евросоюз в шестом пакете санкций против России планирует отключить Сбербанк от системы SWIFT, а нефтяное эмбарго начнет полноценно работать с конца года.
  • Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС в отношении российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.
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