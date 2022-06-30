Чехия продолжит выплачивать пособие для украинских беженцев
Президент Чехии Милош Земан поддержал изменения в закон lex Ukraine, они предполагают, что украинцы могут получать финансовую помощь и через шесть месяцев после получения временной защиты
Об этом пишет Radio Prague International.
"Одно из изменений регулирует предоставление льгот беженцам, прибывшим в Чехию. И через шесть месяцев после получения статуса временной защиты, в течение которых беженцы могут, как и сейчас, просить о гуманитарной помощи в сумме 5 тысяч крон в месяц, они и дальше смогут претендовать на выплаты, но уже в несколько меньшем объеме, а именно в размере прожиточного минимума", – говорится в сообщении.
Радио Прага отмечает, что с начала июля прожиточный минимум вырастет для взрослых до 4620 крон (около 194 долларов США), а для детей до 3320 крон (139 долларов США) в месяц.
Издание сообщает, что сегодня, 30 июня, в Чехии последний день чрезвычайного положения, введенного из-за волны беженцев из Украины. Отмечают, что этот режим позволил государству и местным органам власти гибко реагировать на размещение беженцев и размещать их в таких помещениях, где это было бы невозможно по действующему законодательству.
Еще одна поправка к закону, которую президент Чехии подписал 29 июня, позволит размещение и регистрацию беженцев из Украины и по окончании чрезвычайного положения. Министерства и другие органы власти и дальше смогут возводить здания для размещения беженцев. Регионы вместе с территориальными общинами должны и дальше предоставлять временное убежище и жилье для беженцев.
- По состоянию на 10 июня Чехия предоставила 369 464 виз временной защиты для вынужденно перемещенных людей из Украины.
- 16 июня правительство Чехии одобрило ограничение выплат для беженцев из Украины. Украинцы будут получать 5000 крон, что составляет около 200 евро.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.94
- Актуальное
- Важное