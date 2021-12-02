Чехия призвала Россию к полному выполнению Минских соглашений

Об этом он заявил во время 28-го министерского совета ОБСЕ, передает Укринформ.



"Чехия сурово осуждает все враждебные и агрессивные действия на пространстве ОБСЕ, наиболее ярким примером которых является длительное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и нелегальная аннексия Крыма", - отметил Кулганек.



Он выразил обеспокоенность скоплением войск РФ вблизи украинской границы и призвал российскую сторону снизить напряженность и быть прозрачной в своих действиях.



Кулганек подчеркнул, что ситуацию можно разрешить только дипломатическими методами.



"Мы в очередной раз призываем к полному выполнению Минских соглашений, включая полный мониторинг границы между Украиной и Россией со стороны ОБСЕ", - сказал временный глава МИД Чехии.



Министр назвал использование силы, нарушение принципов и взятых на себя обязательств, отсутствие прозрачности, рост недоверия или недружественные действия "ежедневной реальностью".



Он подчеркнул, что говорит "от имени страны, которая стала жертвой неспровоцированного враждебного акта, совершенного спецслужбами страны-члена ОБСЕ на нашей земле, что привело к гибели людей и значительному ущербу".

Напомним, Турция в ОБСЕ заявила о нарушении прав крымских татар в оккупированном Крыму.

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