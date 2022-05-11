Чехия признала преступления российской армии геноцидом украинского народа
Сенат Чехии в среду, 11 мая, признал геноцидом украинского народа преступления российской армии в Украине
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
"Чешский сенат только признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС", - сообщил посол в Twitter.
Сенат осудил этнически мотивированные преступления против человечества, которые Россия совершает системно и масштабно, заявив, что они являются проявлениями геноцида против украинского народа.
"В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украины статуса кандидата на членство в ЕС", - добавил посол.
- Напомним, парламенты Канады, Литвы, Латвии и Эстонии уже определили преступления России в Украине геноцидом украинцев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное