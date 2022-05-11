Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Чешский сенат только признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС", - сообщил посол в Twitter.

Сенат осудил этнически мотивированные преступления против человечества, которые Россия совершает системно и масштабно, заявив, что они являются проявлениями геноцида против украинского народа.



"В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украины статуса кандидата на членство в ЕС", - добавил посол.

Напомним, парламенты Канады, Литвы, Латвии и Эстонии уже определили преступления России в Украине геноцидом украинцев.

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