Чехия признала Голодомор геноцидом украинского народа
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Об этом он сообщил в twitter .
Глава государства поблагодарил Чехию за "восстановление исторической справедливости".
"Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев. Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. Наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно", - пишет президент.
- 24 ноября верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор украинского народа геноцидом.
- 24 ноября парламент Молдовы на заседании в четверг принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
- 25 ноября оппозиционный режиму Лукашенко Объединенный переходный кабинет Беларуси признал Голодомор геноцидом украинского народа и осудил преступления коммунистической власти против национальных республик СССР в межвоенный период.
- 26 ноября президент США Джо Байден призвал почтить память жертв Голодоморов, совершенных Россией на территории Украины.
- 30 ноября немецкий бундестаг принял резолюцию по определению Голодомора геноцидом украинского народа.
- Европейский парламент может признать голодомор геноцидом украинского народа во время голосования, запланированного на 15 декабря.
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