Чехия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Об этом он сообщил в twitter .

Глава государства поблагодарил Чехию за "восстановление исторической справедливости".

"Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев. Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. Наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно", - пишет президент.

24 ноября верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор украинского народа геноцидом.

24 ноября парламент Молдовы на заседании в четверг принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

25 ноября оппозиционный режиму Лукашенко Объединенный переходный кабинет Беларуси признал Голодомор геноцидом украинского народа и осудил преступления коммунистической власти против национальных республик СССР в межвоенный период.

26 ноября президент США Джо Байден призвал почтить память жертв Голодоморов, совершенных Россией на территории Украины.

30 ноября немецкий бундестаг принял резолюцию по определению Голодомора геноцидом украинского народа.

Европейский парламент может признать голодомор геноцидом украинского народа во время голосования, запланированного на 15 декабря.

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