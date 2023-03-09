Чехия присоединяется к расследованию военных преступлений РФ в Украине

Об этом сообщает ČT24.

Чешская миссия будет входить в состав следственной группы Международного уголовного суда и привлекаться на периодической основе – по четыре-шесть недель несколько раз в год в зависимости от потребностей МКС.

"Сотрудники Военной полиции должны быть развернуты прежде всего на территории Украины, но они также могут выполнять задачи в Нидерландах, где базируется МКС", - пояснил спикер чешского Минобороны Йиржи Таборский.

Он напомнил, что расследование военных преступлений в Украине формально началось в марте 2022 года, когда сорок сторон Римского устава, согласно которому был создан Международный уголовный суд, представили сообщения о преступлениях по международному праву.

Ожидается, что миссия военной полиции Чехии продлится до конца 2023 года. В этом году ожидается, что ее стоимость составит 12,4 миллиона крон, в следующем году – 17,2 миллиона крон.

Решение правительства Чехии еще должно быть одобрено двумя палатами парламента страны.