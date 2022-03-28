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Чехия приняла законы для интеграции украинских беженцев

28 мартa, 2022 понедельник
15:09
беженцы из Украины

Правительство Чехии одобрило пакет из трех законов, которые сосредоточены на скорейшей регистрации беженцев, интеграции их в рабочий процесс, обеспечении страхования и приема детей в школы

Об этом пишет Expat Centre Prague.

Что меняет принятие закона "Lex Ukraine":

Виза и медицинское страхование

  • Граждане Украины, регистрируемые в Чехии, получат специальную визу сроком на 1 год. Также медицинское страхование, обеспеченное государством.

Свободный доступ к рынку труда:

  • Граждане Украины, получившие специальную визу после 24 февраля, могут работать в Чехии без разрешения на работу и имеют право на пособие по безработице.

Финансовая поддержка:

  • Для владельцев специальных виз предоставляется гуманитарная помощь в размере 5000 крон. Финансовая поддержка должна направляться в первую очередь на покрытие основных жизненных потребностей, а будет предоставлять региональные отделения Управления труда.

Образование:

  • Увеличивается мощность школ, чтобы они могли принимать новых детей без ограничений.
  • Новый закон позволяет украинским студентам заменить документы, необходимые для поступления, на специальные свидедельства.
  • Средние школы, консерватории и высшие профессиональные школы продлевают сроки подачи заявлений на поступление и сроки сдачи вступительных экзаменов для учащихся из Украины. Также предоставляют возможность сдачи экзамена по математике на украинском или английском языке.

Социальная поддержка:

  • Родители из Украины могут отдать своих детей в игровые кружки или садики.
  • Беженцы с инвалидностью или пожилые люди могут бесплатно пользоваться социальными услугами.
  • Иностранцы со спецвизами могут работать в детских группах и в социальных службах. Они должны подтвердить необходимое образование или опыт.
  • Напомним, около 270 тыс. беженцев из Украины зарегистрировались в Германии.

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