Об этом информирует в Медиацентре временно поверенный по делам Украины в Чешской Республике Виталий Усатый.

Сообщается, что в марте 2022 года в Чехии был принят закон, создавший правовые основания для пребывания временно перемещенных украинцев.

Граждане Украины получают финансовую помощь – 5 тысяч крон ежемесячно, это около 200 долларов.

Усатый заметил, что Чехия уже приняла около полумиллиона украинцев с момента полномасштабного вторжения России.

В рамках этого закона предоставляется также бесплатное медицинское страхование украинцам, находящимся в Чехии, имеющим соответствующий статус.

Кроме того, временно перемещенным гражданам могли предоставлять социальное жилье и помогать с трудоустройством.