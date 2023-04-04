Чехия приняла около 500 тыс. украинских беженцев с начала полномасштабной войны, – временно поверенный Усатый
С 24 февраля 2022 года по апрель 2023 года Чехия приняла около 500 тысяч беженцев из Украины
Об этом информирует в Медиацентре временно поверенный по делам Украины в Чешской Республике Виталий Усатый.
Сообщается, что в марте 2022 года в Чехии был принят закон, создавший правовые основания для пребывания временно перемещенных украинцев.
Граждане Украины получают финансовую помощь – 5 тысяч крон ежемесячно, это около 200 долларов.
Усатый заметил, что Чехия уже приняла около полумиллиона украинцев с момента полномасштабного вторжения России.
В рамках этого закона предоставляется также бесплатное медицинское страхование украинцам, находящимся в Чехии, имеющим соответствующий статус.
Кроме того, временно перемещенным гражданам могли предоставлять социальное жилье и помогать с трудоустройством.
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