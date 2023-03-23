Чехия прекратит выдачу виз россиянам и белорусам, имеющим второе гражданство
Официальная Прага больше не будет рассматривать заявления на получение чешского вида на жительство от выходцев из РФ и Беларуси
Об этом сообщает Radio Prague International со ссылкой на принятый законопроект.
Правительство Чехии в среду, 22 марта, приняло законопроект, согласно которому в стране продлено действие запрета на получение чешской визы для граждан России и Беларуси. Кроме того, Прага вводит запрет на выдачу виз россиянам и белорусам, имеющим гражданство других государств.
Выходцам из стран-агрессорок также запрещено осуществлять безвизовый транзит через чешские аэропорты и напрямую въезжать на территорию Чехии из стран, не входящих в Шенгенскую зону.
Заявления граждан России и Белоруссии не будут даже рассматривать, сообщили в чешском МИД. Исключение могут сделать только по гуманитарным причинам. Тем временем новые ограничения не усиливаются на тех граждан, которые уже имеют вид на жительство - они могут подавать заявку на продление. Кроме того, получать визы могут члены семьи граждан Чехии и других стран ЕС.
- 22 марта Сейм Литвы одобрил законопроект, который приостановит принятие заявлений о гражданстве от россиян и белорусов, а также рассмотрение уже поданных. Поправки также предусматривают временный запрет на покупку недвижимости на территории Литвы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38
Покупка 38Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.51Продажа 41.42
- Актуальное
- Важное