Об этом сообщает Radio Prague International со ссылкой на принятый законопроект.

Правительство Чехии в среду, 22 марта, приняло законопроект, согласно которому в стране продлено действие запрета на получение чешской визы для граждан России и Беларуси. Кроме того, Прага вводит запрет на выдачу виз россиянам и белорусам, имеющим гражданство других государств.

Выходцам из стран-агрессорок также запрещено осуществлять безвизовый транзит через чешские аэропорты и напрямую въезжать на территорию Чехии из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

Заявления граждан России и Белоруссии не будут даже рассматривать, сообщили в чешском МИД. Исключение могут сделать только по гуманитарным причинам. Тем временем новые ограничения не усиливаются на тех граждан, которые уже имеют вид на жительство - они могут подавать заявку на продление. Кроме того, получать визы могут члены семьи граждан Чехии и других стран ЕС.