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Чехия прекратила выдачу виз россиянам и белорусам

23 июня, 2022 четверг
11:34
Мир

Правительство Чешской Республики приняло решение о прекращении выдачи виз и вида на жительство гражданам России и Беларуси до конца марта 2023 года

Об этом сообщает Радио Прага с ссылкой на предложение министерства иностранных дел Чехии.

"Этот шаг должен служить для защиты внешнеполитических интересов Чешской Республики в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, вызванном вторжением войск РФ и поддержанным республикой Беларусь", - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что после вторжения в Украину российской армии чешское правительство приняло решение о приостановлении выдачи виз гражданам РФ, а позже и Беларуси, за исключением случаев гуманитарного характера.

В МИД уточнили, что заявления на предоставление права пребывания в Чехии, которые будут поданы в дипломатические представительства гражданами России и Беларуси, согласно новому положению закона, будут считаться неприемлемыми и их не будут рассматривать.

Целью такой меры является давление на Россию и Беларусь для прекращения вторжения и обеспечения безопасности Чехии.

При этом отмечается, что россиян и белорусов, уже имеющих разрешение на проживание в Чехии, нововведения не касаются. Они и в дальнейшем могут подавать заявления на продление жительства, которые будут рассматриваться в стандартном режиме, предусмотренном законом о пребывании иностранцев на территории Чехии.

Также новое определение не распространяется на заявления на получение краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или другой страны ЕС. Запрет не распространяется на выдачу виз, вида на жительство или постоянное местожительство, если пребывание заявителя в Чехии – в интересах страны. Это должен подтвердить министр иностранных дел.

  • 10 июня в СМИ сообщили, что Чехия выдала украинским беженцам почти 370 тыс. виз временной защиты. Визы временной защиты позволяют их владельцам находиться в стране в течение года и предоставляют доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.

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