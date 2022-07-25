Чехия прекращает бесплатное медицинское страхование украинских беженцев

Об этом сообщает Radio Prague International.

Отмечается, что через 150 дней после предоставления статуса временной защиты в Чешской Республике все беженцы от 18 до 65 лет теряют право на бесплатное медицинское страхование и обязаны сообщить, кто будет оплачивать полис после 25 июля.

Украинцы должны сообщить об этом страховой компании, в которой были зарегистрированы, на специальном вебсайте в течение восьми дней после окончания срока предыдущей оплаты полиса.

Как передает чешское издание, это коснется примерно 215 тыс. беженцев. Сначала предполагалось, что Чехия будет автоматически оплачивать медстрахование беженцев в течение одного года, однако парламент страны сократил этот срок до 150 дней.

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