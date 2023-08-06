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Чехия предоставила Украине тренажер для пилотов F-16

6 августа, 2023 воскресенье
22:01
Война с Россией

В день Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский увидел работу симулятора, переданного Чехией для подготовки пилотов на истребителях F-16

Об этом сообщают в Офисе президента.

"На этом симуляторе украинские военные изучают особенности современной техники и ее возможности", - говорится в сообщении.

Зеленский также опробовал работу комплекса на практике и попал в одну из виртуальных мишеней – Ту-95.

Истребители F-16 для Украины.

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили, что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 стартует в ближайшие месяцы.

Дания и Нидерланды планируют начать обучение украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил, что пилоты ВС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.

6 июля стало известно, что Румыния станет базой подготовки украинских пилотов на F-16. 11 июля Украина договорилась об обучении украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с Францией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

В воскресенье, 16 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

22 июля Салливан также сказал, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

2 августа Зеленский подтвердил, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 начнется уже в августе.

5 августа определили первую группу из восьми украинских пилотов, которые примут участие в тренировках на истребителях F-16, еще 20 – сначала усовершенствуют знание английского языка.

Чехия
Владимир Зеленский
военные силы Украины
F-16
помощь Украине
Мир про Украину
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