Чехия предоставила 45 тонн гуманитарной помощи для украинского энергосектора

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков провел встречу с правительственной делегацией Чешской Республики, где выразил благодарность Чехии за помощь, оказанную украинскому энергосектору, и отметил текущие потребности энергетических компаний.

"Из Чехии в Украину уже поступило 12 грузов гуманитарной помощи общим весом около 45 тонн, в составе которой, в частности, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, легковые автомобили, а также другое оборудование и оборудование, необходимое для проведения восстановительных работ на объектах, подвергшихся российским атакам", – говорится в сообщении.

В частности, на встрече обсуждался вопрос углубления сотрудничества в области возобновляемой и атомной энергетики. Чешская сторона подтвердила заинтересованность в реализации проектов, связанных с возобновлением и развитием украинского энергосектора, в частности, в области ветровой и солнечной энергетики.

Участники встречи подтвердили взаимный интерес по исследованию коридора газотранспортной сети Украины, Словакии и Чехии для транспортировки водорода, его использования для промышленности и других потребителей этих стран и дальше Германии.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в атомной отрасли и взаимодействие на международном уровне для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.